Mit einem Bürgerbegehren kämpfen Eltern in der Einheitsgemeinde Osterwieck darum, die drohende Schließung kommunaler Kitas zu verhindern. Hier können sich Unterstützer an diesem Wochenende (9. bis 11. Mai) eintragen.

Die Organisatoren des Bürgerbegehrens sind am Wochenende (9. bis 11. Mai) in vielen Ortsteilen der Einheitsgemeinde Osterwieck unterwegs, um Unterschriften zu sammeln. Ziel ist es, alle kommunalen Kitas zu erhalten.

Osterwieck. - Die drohende Schließung der Kitas in den Osterwiecker Ortsteilen Rohrsheim und Bühne (Harzkreis) hat den Stein ins Rollen gebracht für ein Bürgerbegehren. Ziel der Organisatoren ist es, dass bis 2029 kein Kindergarten in der Einheitsgemeinde Osterwieck geschlossen wird. Mitorganisatorin Denise Gallus hat jetzt informiert, wo sich Unterstützer am Wochenende vom 9. bis 11. Mai eintragen können:

Am Freitag, 9. Mai: von 12 bis 14 Uhr an der HEM-Tankstelle in Dardesheim, von 15 bis 17 Uhr vor dem Edeka in Osterwieck und von 17 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Veltheim.

Am Sonnabend, 10. Mai: von 10 bis 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Veltheim, von 10 bis 12 Uhr an der HEM-Tankstelle in Dardesheim, von 13 bis 15 Uhr beim Gemeindefest in Berßel sowie ab 12 Uhr beim Anangeln am Teich in Suderode.

Am Sonntag, 11. Mai: von 10 bis 16 Uhr beim Frühlingsfest in Hessen sowie von 13 bis 17 Uhr im Eiscafé in Osterwieck.

Die Organisatoren rufen alle wahlberechtigten Einwohner der Stadt Osterwieck ab 16 Jahren auf, sich mit ihrer Unterschrift gegen die Schließungspläne der Verwaltung zu wehren. Listen liegen zudem in diesen Geschäften in Osterwieck zu den Öffnungszeiten aus: Lotto Lehrmann, Blumenhaus Fischer, Mandy's Friseursalon, Lewoning und im Eiscafé.