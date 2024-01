Was Investoren auf dem Gelände der ehemaligen Besamungsstation in Halberstadt planen. Die Stadt hat das Vorhaben auf der ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche bereits abgesegnet.

Auf dem Gelände der ehemaligen landwirtschaftlichen Besamungsstation in der Walter-Rathenau-Straße in Halberstadt soll Platz für neue Einfamilienhäuser entstehen.

Halberstadt. - Das Wohngebiet am Landgraben beziehungsweise an der Wilhelm-Trautewein-Straße 70 in Halberstadt, in dem in den zurückliegenden Jahrzehnten Eigenheime und Mehrfamilienhäuser entstanden sind, soll weiter wachsen. Mit einem entsprechenden Beschluss hat sich der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates Halberstadt während seiner letzten Sitzung 2023 beschäftigt.