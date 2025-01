Osterwieck. - 46 Vereine und Einrichtungen konnte die Volksbank-Börßum Hornburg aus den Zweckerträgen des Gewinnsparens fördern. Für sie standen 26.337,80 Euro zur Verfügung, um unterschiedlichste Wünsche erfüllen zu können. Früher, berichtete Volksbank-Vorstandssprecher Christian Müller, konnte die Gesamtsumme gedrittelt auf die Standorte Börßum, Hornburg und Osterwieck aufgeteilt werden. Seit einigen Jahren muss das in Abhängigkeit der von den Bankkunden georderten Gewinnsparlose erfolgen. Diese Zahl ist im Bereich Osterwieck geringer als in Niedersachsen. Somit verblieben für die zwölf Osterwiecker Vereine knapp 4000 Euro.

Wenn auch am Donnerstagabend in der hiesigen Niederlassung die Schecks überreicht wurden, so haben die Vereine ihr Geld schon im Laufe des vergangenen Jahres bekommen.

686 Euro erhielt dabei der Freibadverein Schauen für zwei große Sonnenschirme. Diese konnten in der zurückliegenden Badesaison bereits aufgespannt werden.

Der Förderverein Schäfers Hof in Osterwieck wurde mit 530 Euro für den Kauf von zwei Pavillons unterstützt. Diese bieten Gästen seiner Veranstaltungen Wetterschutz. Beispielsweise beim jährlichen Weinfest im Schäfers-Hof-Garten. Mit dieser und anderen Veranstaltungen erarbeitet der Förderverein Eigenmittel für die weitere Sanierung des spätmittelalterlichen Ackerbürgerhofs.

Ebenfalls ein Faltpavillon konnte der Förderverein der Feuerwehr Zilly mit Hilfe der Spenden anschaffen. Er dient als Wetterschutz für die Jugendfeuerwehr sowie Einsatzleitung der aktiven Wehr. 372,40 Euro beträgt der Zuschuss.

Ein weiterer Scheck ging an den Sportclub Osterwieck für einen Tablet-Computer. Damit können die Mannschaftsbetreuer unter anderem live vom Spielfeldrand aus die Spielberichte an den Basketballverband durchgeben.

Alle anderen Vereine erhielten jeweils 250 Euro überreicht.

So der Gartenverein Osterwieck für den Kauf eines Rasenmähers, mit dem Vereinsmitglieder die öffentlich zugänglichen Flächen in der Anlage am Kirchberg pflegen.

Für den Kauf einer Hüpfburg nutzt die Schützengesellschaft Schauen die Spende. Gedacht zur Bewegung bei Training und Wettkampf, aber auch für andere Aktivitäten von Schützen, Kindertagesstätte, Freibad oder Feuerwehr.

Eine elektronische Luftgewehranlage hat sich unterdessen die Schützenbrüderschaft Osterwieck mit dem Zuschuss zulegen können. Sie ermöglicht die schnelle Auswertung der Treffer per Bildschirm.

Der Turn- und Sportverein Zilly hat schon häufiger Gewinnsparspenden für seine Jugendfußballmannschaften beantragt und bekommen. Diesmal wurden dafür neue Trainingsbälle gekauft.

Die 250 Euro halfen der Sportgemeinschaft Lüttgenrode dabei, eine Grundausstattung für den Dartsport anzuschaffen. Die vor knapp einem Jahr gegründete Abteilung hat sich mit ihrer Anlage in der Turnhalle eingerichtet. Schon 30 Mitglieder frönen hier den fliegenden Pfeilen. Eine erste Mannschaft ist im Spielbetrieb, eine zweite soll bald folgen.

Die noch junge Jugendfeuerwehr in Wülperode erhält mit Hilfe der Spende Parkas, die Aktivitäten der Mädchen und Jungen quasi bei jedem Wetter ermöglichen. Der Förderverein der Feuerwehr Wülperode erhielt den Scheck.

Ohne sich abgesprochen zu haben, hatten der Deersheimer Narrenclub und der Osterwiecker Carnevalsclub die gleiche Idee. Sie statteten ihre Prinzengarden mit wärmenden Jacken in der jeweiligen Vereinsfarbe aus. Weniger für die im Februar bevorstehenden Tänze an den Faschingsabenden gedacht, sondern für die Umzüge, die beide Vereine jeweils zum Saisonauftakt im kühlen November durch ihren Ort führen.