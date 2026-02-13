Das Ameos Klinikum in Halberstadt hat unruhige Zeiten hinter sich. So will die neue Krankenhausdirektorin Carina Krammer für Stabilität und Kontinuität im Haus an der Gleimstraße sorgen. Topthema bleibt aber das neue Zentralkrankenhaus.

Zentralkrankenhaus im Harz: Ameos bietet den Mitbewerbern die Zusammenarbeit an

Halberstadt. - Seit dem 1. Januar ist Carina Krammer die neue Leiterin im Ameos-Krankenhaus in Halberstadt. Nach unruhigen Zeiten will sie das Haus zurück in ruhiges Fahrwasser bringen. Zusammen mit Regionalgeschäftsführer Arist Hartjes hat die 28-jährige ein großes Ziel – das heißt „Zentralkrankenhaus für den Landkreis Harz“.