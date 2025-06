Wenn alte Technik wieder lebendig wird: In Halberstadt treffen am 21. Juni Eisenbahnlegenden auf neugierige Besucher. Der SVT 18.16, der Esslinger Triebwagen „Anton“ und der Harzvorland-Zug laden zur Zeitreise ein.

Historische Eisenbahntechnik live: Großes Bahn-Event in Halberstadt - was Besucher erwartet

Halberstadt. - Nach der ersten Präsentation der Schnellzug-Legende SVT 18.16.10 wartet am 21. Juni das nächste Highlight auf die Freunde historischer und zeitgenössischer Eisenbahntechnik. Die VIS im Magdeburger Weg in Halberstadt lädt zum Tag der offenen Tür und schreibt an diesem Tag wieder ein kleines Stück Eisenbahngeschichte.