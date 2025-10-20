weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Technischer Defekt in Nienhagen: Zugpanne im Vorharz: Feuerwehr evakuiert Fahrgäste nach stundenlangem Stillstand

Drei Stunden im Zug gefangen – und niemand durfte aussteigen: In Nienhagen musste die Feuerwehr anrücken, um rund Bahnreisende aus einem liegengebliebenen Zug zu befreien. Was war passiert?

Von Holger Manigk Aktualisiert: 21.10.2025, 10:46
Ein Zug blieb im Vorharz-Ort Nienhagen am Bahnhof liegen. Fahrgäste mussten stundenlang warten, bis sie aussteigen konnten. Foto: Freiwillige Feuerwehr Schwanebeck

Nienhagen. - Bahnreisende auf dem Weg von Halberstadt nach Magdeburg haben am Montagmorgen, 20. Oktober, mehr als drei Stunden lang im Vorharz-Ort Nienhagen festgesessen. Am Ende mussten sie von der Feuerwehr aus einem stehenden Zug befreit werden.