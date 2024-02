Zwei Brände nach vergleichbarem Strickmuster binnen weniger Tage in Aspenstedt: Ist ein Brandstifter unterwegs? Was die Polizei bislang ermittelt hat.

Aspenstedt. - Ist in Aspenstedt ein Feuerteufel unterwegs? Diese Frage stellt sich mit Blick auf zwei Brände binnen weniger Tage in dem Halberstädter Ortsteil.

Nachdem am Mittwoch, 21. Februar, der Unterstand von Ziegen und einem Esel am Dorfrand ein Raub der Flammen geworden ist, brannten nun in der Nacht zum Dienstag (27. Februar) Am Warberg drei Strohballen. Laut Polizei wurde dabei auch ein Unterstand zerstört – der Schaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

Beide Brände brachen fast zeitgleich aus. Das erste Feuer am Mittwoch, 21. Februar, gegen 22.20 Uhr in der Straße Hinter dem kleinen Dorfe. In der Nacht zum Dienstag ging der Notruf um 22.28 Uhr in der Rettungsleitstelle ein. Auch die Örtlichkeiten liegen vergleichsweise dicht beieinander – jeweils an nördlichen Dorfrand der Gemeinde.

Beim Feuer in der vorigen Woche gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Auch beim jüngsten Brand deuten laut Polizei alle bisherigen Erkenntnisse auf Brandstiftung hin.

Hinweise zu beiden Bränden oder zu Tatverdächtigen erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer (03941) 67 42 93.