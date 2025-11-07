Nach nächtlichem Lärm und Drohungen endet ein monatelanger Konflikt in Halberstadt mit einer überraschenden Entdeckung. Was die Polizei bei der Zwangsräumung in der Wohnung von Problemmieter Kai A. findet, sorgt für neue Ermittlungen.

Zwangsräumung nach Terrornächten in Halberstadt: Überraschender Fund in Wohnung von Problemmieter

Bei einer Zwangsräumung der Wohnung von Problemieter Kai A. im Emerslebener Weg in Halberstadt machten Polizei und Vermieter einen überraschenden Fund.

Halberstadt. - Nächtlicher Krawall, Steinwürfe und lautstarke Beschimpfungen. Monatelang hat ein Mann Anwohner am Landgraben und im Emerslebener Weg in Halberstadt terrorisiert. Als er am 3. November seine Wohnung räumen musste, stießen Vermieter und Polizei auf einen überraschenden Fund in der zerstörten Wohnung.