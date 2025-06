Staßfurt. - Über diesen Beschluss des Landtages in Magdeburg hat sich Katy Kietz mal so richtig gefreut. „Darauf haben wir lange gewartet“, sagte die promovierte Zahnärztin, die eine eigene Praxis mit zwei angestellten Zahnmedizinern an der Löderburger Straße in Staßfurt führt. Was Kietz meint, ist der Beschluss über die sogenannte „Landzahnarztquote“, mit der die Politik auf den dramatischen Rückgang an Zahnärztinnen und Zahnärzten reagiert.

