Das Freizeit- und Sportzentrum Halberstadts vereint auf einem Gelände Badespaß, Platz für sportliche Betätigung aller Art und Entspannungsmöglichkeiten. In diesem Jahr gibt es im Veranstaltungskalender ebenso Neuerungen wie bei der Technik.

Zwei Wochen ohne Wasser – was im Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt 2026 los sein wird

Blick auf FSZ und Friedensstadion in Halberstadt. 2026 soll die Technik in der Schwimmhalle erneuert werden.

Halberstadt. - Ein Komplex, wie ihn Gesundheitsfans und Sportliebhaber kaum woanders finden. Das Freizeit- und Sportzentrum Halberstadts bietet Schwimmbad, Sporthallen, Fitnessstudio, Kletterwand, Stadion, Sauna und Schönheitssalon auf einem Areal. Das will in Schuss gehalten werden. Und genutzt.