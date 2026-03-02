Der Verein in Wust bereitet die 34. Sommerschule vor. Erste Anmeldungen von Schülern liegen vor. Großes Interesse von Studierenden aus den USA und Großbritannien.

Dozentenplätze für die Sommerschule in Wust sind begehrt

Vereinsvorsitzende Ina Leutloff mit den druckfrischen „Wuster Notizen“ und Faktotum Hartwin Ebel im Büro der Sommerschule im alten Wuster Speicher. Die ersten 70 Anmeldungen sind bereits eingegangen. Eine Anmeldung ist nur übers Internet möglich.

Wust. - Im Büro der Sommerschule im alten Wuster Speicher herrscht nun wieder emsiges Treiben. Seit dem 1. Februar ist das Anmelde-Formular auf der Webseite des Vereins freigeschaltet, die ersten etwa 70 Anmeldungen von Sommerschülern sind bereits eingegangen. Vorm Computer sitzt Hartwin Ebel, der nimmermüde gute Geist des Vereins. Er nimmt die Anmeldungen entgegen und beantwortet auch gerne Fragen.