Ein gutes Jahr ist vergangen, seit etwa ein Dutzend Jugendliche aus Pabstorf und Umgebung sich in Eigenregie ihren eigenen Jugendklub geschaffen haben. Inzwischen ist dort viel geschehen.

Zwei Zimmer, Küche, Bad: Was nach einem Jahr aus dem Pabstorfer Jugendklub geworden ist

Pilotprojekt in Pabstorf

Taleja Heicke, Niklas Hafemann und Ben Reimer (von rechts) in der neuen Küche. In Eigenregie ist hier viel geschafft worden.

Pabstorf - Es ist wieder Leben eingezogen in die ehemalige Schwesternstation in Pabstorf. Auf Initiative von etwa einem Dutzend Jugendlicher ist hier vor einem Jahr ein neuer Treffpunkt für den Nachwuchs in der Gemeinde entstanden: mit Unterstützung des Pabstorfer Ortschaftsrats und der Gemeinde, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, wurde hier ein Pilotprojekt gestartet, wie sich damals alle einig waren (die Volksstimme berichtete).