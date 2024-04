Die internationalen Tage der Begegnung in der KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge bei Halberstadt nehmen Vergangenheit und Gegenwart in den Blick.

Vor dem Stolleneingang wird dieses Jahr das Gedenken an die Befreiung des KZ Langenstein-Zwieberge am 11. April 1945 stattfinden. Für die Aktion der Jugendlichen, vor den offiziellen Reden, wird der Stollen selbst genutzt.

Langenstein/Halberstadt. - Seit vielen Jahrzehnten finden sie nun schon statt, die Tage der Begegnung in Langenstein-Zwieberge. In diesem Jahr findet das offzielle gedenken an die KZ-Opfer am Stolleneingang statt. Aus mehreren Gründen.

Waren es zu Beginn Überlebende dieses Konzentrationslagers, die sich jedes Jahr um den 11. April herum auf den Weg machten, um an die grausamen Geschehnisse zu erinnern und mit Deutschen ins Gespräch zu kommen, sind es inzwischen die Kinder, Enkel und Urenkel der einst hier Inhaftierten, die das Erinnern wach halten.

Gemeinsam gegen die Demokratiegefährdung

„Es gibt kaum noch Überlebende, und die wenigen, die noch da sind, schaffen die Reise nicht mehr“, sagt Gero Fedtke. Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Langenstein- Zwieberge ist deshalb froh, dass Nachfahren der Männer, die zwischen März 1944 und April 1945 das Stollensystem in die Thekenberge treiben mussten, nun als Gesprächspartner für Jugendliche zur Verfügung stehen.

In diesem Jahr kommen die Gäste aus Australien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Lettland, den Niederlanden und der Ukraine, um an das Leiden ihrer Vorfahren zu erinnern, der Opfer zu gedenken, aber auch, um sich darüber auszutauschen, wie das oft geforderte „Nie wieder“ angesichts wachsender rechtsextremistischer Bestrebungen in Europa erfüllt werden kann.

Jugendliche spielen zentrale Rolle

In diesem Jahre werden die Gesprächsrunden mit deutschen Jugendlichen ausschließlich in der berufsbildenden Schule „J. P. C. Heinrich Mette“ in Quedlinburg stattfinden. „Die Schule hat sich sehr engagiert, wir pflegen eine gute Kooperation“, berichtet Gero Fedtke. Andere langjährige Partner wie das Halberstädter Gymnasium und die BBS „Geschwister Scholl“ pausieren dieses Jahr.

Die besondere Gedenkaktion von Jugendlichen, die seit einigen Jahren von der Gruppe der 2. Generation initiiert wird, gestalten hingegen Jugendliche nicht nur aus der BBS „H. Mette“. Auch von der Bosse-Schule Quedlinburg, den Gymnasien Ballenstedt und Halberstadt sowie aus der Gemeinschaftsschule Harzgerode sind Jugendliche dabei. Sie haben sich in den vergangenen Wochen nicht nur mit der Geschichte des Konzentrationslagers beschäftigt, sondern generell die Frage von Gewalt in den Fokus genommen. Ein Thema, dem sie sich mit künstlerischen Mitteln nähern werden, wenn am 7. April der Lagerbefreiung gedacht wird.

Gerichtsverfahren abwarten

Weiter gepflegt wird innerhalb der Tage der Begegnung auch der Kontakt zu Langensteiner Familien, wobei man nach neuen Formen sucht, wie man diesen Austausch mit den Einwohnern des Ortes in der Zukunft fortsetzen kann.

Dass die offizielle Gedenkveranstaltung am Stolleneingang stattfindet, habe nicht in erster Linie damit zu tun, dass die Nutzung des historischen Stollens für die Gedenkstätte nach einem Eigentümerwechsel gerade wieder ungewiss ist. „Das Gerichtsverfahren läuft. Und es gut, dass in einem Rechtsstaat die Gerichte unabhängig agieren, da muss man Geduld haben“, sagt Gero Fedtke. Dennoch sei der Stollen enorm wichtig. „Für uns ist der Stollen das Herzstück unserer Arbeit. Wir haben hier den authentischen Tatort.“

Das Programm

Folgende öffentliche Veranstaltungen sind geplant: Freitag, 5. April, Gedenkstättengelände: 14 Uhr Gedenken an den Massengräbern am Mahnmal, am südlichen Massengrab und am Denkmal für die Opfer des Todesmarsches

Samstag, 6. April, K6-Seminarhotel Halberstadt: 9.30 Uhr Jahresversammlung des Fördervereins Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge, 10.30 Uhr Vorstellung aktueller Projekte der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt und der Gedenkstätte für die Opfer des KZ Langenstein-Zwieberge; 14 Uhr Gedenken auf dem Städtischen Friedhof Halberstadt, 15 Uhr Gedenken auf dem Sowjetischen Ehrenfriedhof Halberstadt (am Fuß der Spiegelsberge), 16 Uhr Gedenken auf dem Städtischen Friedhof Quedlinburg, 18 Uhr Moritzkirche: Konzert der Gruppe Stilbruch

Sonntag, 7. April, Eingang zum Stollensystem: (mit Shuttleservice vom Parkplatz am Gedenkstättengebäude) 10 Uhr Gedenkaktion von Jugendlichen nach einer Idee der Gruppe der 2. Generation, anschließend Gedenkveranstaltung anlässlich des 79. Jahrestages der Lagerbefreiung; Ansprachen von Monica Barcikowski aus Frankreich und von Bildungsministerin Eva Feußner, Musik Ultracello Matthias Marggraff SC