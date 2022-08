1000 Jahre Emden: Einwohner sorgen für lebendige Geschichte

Einwohner und ehemalige Einwohner, Freunde und Weggefährten feierten gemeinsam das 1000-jährige Bestehen von Emden. Die Emdener hatten sich quer durch die Jahrhunderte verkleidet und schrieben so lebendige Geschichte.

Ruth Jahnel hatte einst das „Emdener Lied“ auf eine bekannte Melodie getextet. Es wurde vom Frauenchor Taktvoll und allen Anwesenden beim Festakt gemeinsam angestimmt. Ruth Jahnel wohnt heute in Haldensleben, war jedoch zum Festakt nach Emden gekommen. Ihr Lied so vielstimmig zu hören, rührte sie zu Tränen.

Emden - Was macht so ein kleines Dorf wie Emden, wenn es 1000 Jahre alt wird? Ganz einfach. Es ist schier aus dem Häuschen – im wahrsten Sinne des Wortes. Wohl kaum ein Haushalt war beim Fest am Wochenende nicht auf den Beinen.