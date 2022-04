156 Menschen lassen sich im Flechtinger Kurhaus impfen

Viel Arbeit, aber auch große Dankbarkeit für das Impfangebot im Flechtinger Kurhaus gab es am Mittwoch. In fünf Stunden wurden 156 Impfwillige begrüßt, die sich zumeist ihre Auffrischung holten.

Flechtingen - Der Impfbus des Landkreises Börde machte in dieser Woche unter anderem Station in Flechtingen. Und dort bekam das Impfteam alle Hände voll zu tun. Denn am Ende der Aktion konnten 156 Impfungen gezählt werden. „Darunter hatten wir aber leider nur zwei Erstimpfungen“ bedauert Kurhausleiterin Kerstin Seifert.