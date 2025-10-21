Der Haldensleber Gerd Nüse sammelt alles, was den reitenden Roland zeigt. Welche kuriosen Gegenstände er in seiner Sammlung hat und wo er sein absolutes Lieblingsstück gefunden hat.

2.000 Mal der reitende Roland: Ein Haldensleber zeigt einzigartige Sammlung

Gerd Nüse sammelt alles, was mit dem Haldensleber Wahrzeichen, dem reitenden Roland, zu tun hat.

Haldensleben - Gläser, Wandteller, alte Postkarten oder Kaffeekannen – Hauptsache der reitende Roland, Haldenslebens Wahrzeichen, ist darauf zu sehen. „Da ist sozusagen meine Leidenschaft“, sagt Gerd Nüse. Der Haldensleber hat über Jahre eine ansehnliche Sammlung mit allerhand Gegenstände zusammengetragen, auf denen der Haldensleber Reiter abgebildet ist. Er habe etwa 2.000 verschiedene Sammelstücke, schätzt der Sammler. „Ich glaube, dass keiner mehr hat als ich.“