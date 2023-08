Bebertal - Einen Großteil seines Lebens war Klaus Barth aus Bebertal mit der freiwilligen Feuerwehr eng verbunden. So durften Weggefährten aus der Feuerwehrfamilie bei der privaten Familienfeier zum 80. Geburtstag nicht fehlen.

Ortswehrleitung, Gemeindewehrleitung sowie Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes überbrachten Glückwünsche. Sie erinnerten sich an Klaus Barths Werdegang, wohl wissend, dass er die Feuerwehr nach seinem Eintritt 1960 in seiner Heimatgemeinde maßgeblich mitgeprägt hat. Er bekleidete unter anderem als Wehrleiter, stellvertretender Wehrleiter und auch als Abschnittsleiter in der Nördlichen und der Hohen Börde Führungspositionen. Zeitweise sei er sogar ohne Stellvertreter für 15 Feuerwehren verantwortlich gewesen, wie er selbst resümierte. Auch die Zusammenlegung der Feuerwehren der Bebertaler Ortsteile Alvensleben und Dönstedt hat Klaus Barth in leitender Position miterlebt.

Immer der Feuerwehr treu geblieben

Als er altersbedingt aus dem aktiven Dienst ausschied, kehrte er der Feuerwehr nicht den Rücken. Noch heute ist er in der Alters- und Ehrenabteilung in Bebertal und in der Fachgruppe Seniorenbetreuung der ehemaligen Feuerwehrführungskräfte im Kreisfeuerwehrverband (KFV) Ohrekreis aktiv. Um sein Engagement zu würdigen, gab es zum 80. Geburtstag eine Überraschung, die den Jubilar sehr freute: Frank Alvermann, Vorsitzender des KFV, überreichte ihm das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes.

Auch wenn Klaus Barth ankündigte, bezüglich der Feuerwehr zum Jahresende ruhiger zu treten, wird es ihm bestimmt nicht langweilig werden. Mit dem Wohnmobil geht es mit Ehefrau Gerlinde weiterhin auf Reisen, und auf dem großen heimischen Grundstück gibt es darüber hinaus immer etwas zu tun.

Steffi Trittel, die Bürgermeisterin der Gemeinde Hohe Börde, schloss sich neben dem Bebertaler Ortsbürgermeister Torsten Schmidt den zahlreichen Glückwünschen an.