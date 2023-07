Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Hitze und wenig Regen machen der Natur zu schaffen. Wegen der anhaltenden Trockenheit in den vergangenen fünf Jahren sind die Wasserstände in den Flüssen und Seen niedrig. Auch das Defizit des Grundwasserspiegels ist trotz des reichlichen Regens in diesem Frühjahr noch nicht wieder ausgeglichen. Immer mehr Landkreise in Sachsen-Anhalt schränken deshalb die Wasserentnahme aus Gewässern und Brunnen ein. Dazu gehört nun auch der gesamte Landkreis Börde.