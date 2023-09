Acht kleine Kätzchen wurden nahe des Haldensleber Ortsteils Wedringen gefunden. Sie saßen in einem zugeklebten Karton, in den Luftlöcher gestochen wurden. Wie es nun mit den Tieren weitergeht.

Acht Katzenkinder werden bei Haldensleben in einem Karton ausgesetzt

Wedringen/Satuelle - Ein Mann stand am Donnerstagabend vor der Tür des Tierheims Satuelle. Offenbar hatte er acht kleine Katzenkinder auf einem Parkplatz bei Wedringen gefunden. Die Kätzchen saßen in einem Karton, in den Luftlöcher gepiekst wurden und der dann zugeklebt wurde. Mit grünem Stift wurde darauf geschrieben: „8 Katzenkinder“.