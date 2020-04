In Calvörde (Landkreis Börde) war am Ostermontag ein Mann auf einem ungewöhnlichen Gefährt unterwegs - betrunken.

Calvörde (vs) l In Calvörde fiel der Polizei am 13. April bei einer Streife gegen 20.45 Uhr ein Mann auf einer selbstgebaute Arbeitsmaschine auf, mit der er auf der L 25 unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieses Gefährt keine Zulassung hat und selbst zusammengebastelt war.

Der 59-jährige Fahrer hatte zudem 1,41 Promille gepustet. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und eine Blutprobenentnahme waren die Folge. Die Weiterfahrt mit dem Gerät wurde untersagt.