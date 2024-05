Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben. - Wie groß sind eigentlich die Eier von Zwerghühnern? Was essen Seidenraupen? Wie funktioniert der Steindruck? Und was hat Haldensleben mit Porzellankeramik zu tun? All das und noch viel mehr haben Judith Vater und ihr Team am Pfingstsonntag zum internationalen Museumstag den Besuchern gezeigt.