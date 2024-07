Die größte Veranstaltung der Stadt Haldensleben mit fünf Bühnen in der Innenstadt steht wieder in den Startlöchern. Dabei ist diesmal auch etwas Großartiges für Kinder geplant. Wie das Programm aussieht.

Haldensleben. - Kinder waren beim Haldensleber Altstadtfest schon immer willkommen. Für sie wurden Mal- und Bastelstände aufgebaut, Zauberer eingeladen, Karussells gestellt. Auch der Verein Khepera, der bei der größten Veranstaltung des Jahres in Haldensleben mit einem alternativen Programm den Alten Friedhof bespielt, bot Workshops und Mitmachaktionen für die Kleinsten an und wird das in diesem Jahr, wenn das Altstadtfest vom 23. bis 25. August stattfindet, wieder tun. Doch diesmal rücken die jüngsten Gäste noch mehr in den Fokus.