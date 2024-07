Die Vorbereitungen für das Altstadtfest in Haldensleben sind in den letzten Zügen. Ende August wird zwischen Markt, Hagentorplatz und Altem Friedhof gefeiert. Auch ein prominenter Gast steht auf der Bühne.

Das Altstadtfest in Haldensleben lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

Haldensleben. - Allen Gerüchten, die in der Stadt im Umlauf sind, zum Trotz: Das Haldensleber Altstadtfest findet auch in diesem Jahr statt. Traditionell am letzten Augustwochenende steigt in der Innenstadt erneut die größte Party des Jahres.