Haldensleben - Lange soll es nicht mehr dauern, bis die ersten Bewohner in die altersgerechten Wohnungen einziehen können, die im ehemaligen Sozialamt an der Gerikestraße entstehen. Während hier die letzten Handgriffe gemacht werden, wachsen im Hinterhof bereits die Wände für ein weiteres Projekt in die Höhe. Bis Dezember soll hier eine Tagespflege entstehen.