Geschichte Am Oebisfelder Gehege ist eine Ära beendet

Innerhalb von knapp einem Jahr haben in Oebisfelde zwei Traditions-Gaststätten geschlossen. Im Juli 2019 der Rosengarten am Gehege und im Oktober 2020 das Gasthaus an der Aller. Beide Häuser standen seitdem zum Verkauf. Vor kurzem wechselte eines der Häuser nun seien Besitzer – der Rosengarten. Der Oebisfelder Unternehmer Nico Eishold hat ihn erworben. Das Gasthaus an der Aller hat hingegen noch keinen neuen Wirt.