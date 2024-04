Im Haus 111, dem „Pflegehaus am Wald“, auf dem Klinikgelände von Ameos in Haldensleben sind psychisch kranke und pflegebedürftige Menschen untergebracht. Sie müssen ihr Zuhause allerdings bald verlassen.

Haldensleben. - Im „Pflegehaus am Wald“ auf dem Gelände des Haldensleber Ameos-Klinikums sind psychisch kranke und pflegebedürftige Menschen untergebracht. Die Einrichtung bietet den Bewohnern ein „Zuhause mit Begleitung und individueller Unterstützung an. Die Mitarbeitenden sind in der psychiatrischen Pflege erfahrene Fachkräfte und sorgen respektvoll dafür, dass die Bewohnerinnen und Bewohner bedarfsgerecht leben und altern können“, so steht es auf der Internetseite von Ameos. Nun jedoch sind die letzten Tage des Pflegehauses angebrochen.