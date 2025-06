Im Schillergymnasium in Calbe hieß es kürzlich Abschied von den Abiturienten nehmen. 55 Schüler verlassen das Haus mit dem Abizeugnis in der Tasche.

Abi in Calbe: 55 Schüler erreichen den Abschluss am Gymnasium

Calbe/Staßfurt. - Am Wochenende haben die Abiturienten des Schillergymnasiums Calbe ihre Abizeugnisse erhalten. 55 Schülern konnte Schulleiter Rolf-Uwe Friederichs das Zeugnis über den höchsten Bildungsabschluss an öffentlichen Schulen in einer feierlichen Zeremonie in die Hand drücken. Wie fiel das Abi am Calbenser Gymnasium aus?