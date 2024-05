Ameos schließt Pflegehaus in Haldensleben: Zukunft der Mitarbeiter teils völlig unklar

Medizin und Gesundheit in der Börde

Das „Pflegehaus am Wald“ soll Ende Mai schließen.

Haldensleben. - Im Haldensleber Ameos-Klinikum soll das „Pflegehaus am Wald“, das zur Psychiatrie gehört, geschlossen werden. Das bestätigte Ameos im April. Die psychisch kranken und pflegebedürftigen Bewohner des Hauses und ihre gesetzlichen Betreuer sowie die Mitarbeiter der Einrichtung wurden über das Vorhaben jedoch schon Anfang Dezember 2023 informiert. Seitdem gab es einigen Missmut, denn bislang war unklar, wie die geplante Zeitschiene ist und was mit Bewohnern und Personal passiert. Nun hat Ameos einen Fahrplan für die Schließung des Hauses, in dem einst mehr als 30 Menschen lebten.