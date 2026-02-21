In Haldensleben sind am Sonnabend, 21. Februar, mehrere Ampeln entlang der B71 zwischen Gerikestraße und Hagenstraße aufgrund einer Kolonnenfahrt abgestellt worden. Wann der Betrieb wieder aufgenommen wird.

Die Ampel an der Kreuzung Gerikestraße/Hagenstraße in Haldensleben ist ausgestellt.

Haldensleben - Wer aus Richtung Magdeburg kommend nach Haldensleben fährt, muss sich am Sonnabend, 21. Februar, nach den Verkehrsschildern richten. Seit dem Morgen, gegen 8 Uhr, sind in Haldensleben an einigen Straßen die Lichtzeichenanlagen abgestellt worden. Grund dafür sei eine ganztägige Kolonnenfahrt der Bundeswehr, so das Polizeirevier Börde.