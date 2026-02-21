weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Persisch-afghanische Bäckerei Parsian eröffnet in Magdeburg

Neueröffnung nach Rossmann-Rückzug in Magdeburg Persisch-afghanische Spezialitäten: 29-Jähriger macht sich mit eigener Bäckerei selbstständig

Mahdi Rasuli bringt ein Stück der persischen und afghanischen Kultur nach Magdeburg. Der 29-Jährige hat dort seine eigene Bäckerei eröffnet. Worauf Kunden sich freuen können.

Von Johanna Flint Aktualisiert: 21.02.2026, 11:43
Mahdi Rasuli hat in Magdeburg eine persisch-afghanische Bäckerei eröffnet.
Magdeburg. - In der Olvenstedter Straße in Magdeburg liegt ein Duft von frisch gebackenem Brot und süßen Kuchen in der Luft. Dort hat vor Kurzem eine neue Bäckerei eröffnet. Diese hat jedoch keine klassischen Brötchen im Angebot und bringt eine Kultur in die Stadt, die hier bislang nur wenig vertreten war.