Wenn ein Ring beim Baden oder Spazierengehen verloren geht, überwiegt oft die Trauer des Verlusts. Für die Ringretter ist das kein Problem. Sie suchen verlorene Ringe, aber auch andere Schmuckstücke oder Schlüssel. Hier gibt es Hilfe.

Angebot für die Börde: Felix Johannsen und sein Team sind auf der Suche nach verlorenen Schmuckstücken

Felix Johannsen konnte einen verlorenen Ring wiederfinden und konnte seine Auftraggeberin wieder glücklich machen.

Haldensleben - An der Kieler Förde im hohen Norden hat alles begonnen. Nun mehr seit 15 Jahren begibt sich Felix Johannsen auf eine ganz besondere Schatzsuche. Doch es geht ihm nicht um Gold oder wertvolle Fundstücke für sich selbst - vielmehr sucht er nach verlorenen Schmuckstücken, die für ihre Besitzer oft von unschätzbarem emotionalen Wert sind.