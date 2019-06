Arbeitseinsatz in Born: Wagemutige Maler haben der Sitzgruppe einen neuen Antrich verpasst. Foto: Peter Jannaschk

Borner Bürger verschönern ihr Dorf: Mit diesem Ziel hat der Bürgerverein des Ortes zu einem Arbeitseinsatz eingeladen.

Born l Born erstrahlt nach diesem Arbeitseinsatz in neuem Glanz. Die Teilnehmer haben der Sommerhitze getrotzt, um Pflegearbeiten auf dem Spielplatz, die Erneuerung des Zaunes auf dem Friedhof und weitere Verschönerungsarbeiten im Dorf zu erledigen. „Alles war nicht an einem Tag zu erledigen. So haben fleißige Helfer vor Wochen bereits den alten Friedhofzaun abgerissen, neue Metallpfosten gesetzt und Holzlatten für die neuen Zaunfelder zugeschnitten“, informierte Peter Jannaschk vom Bürgerverein.

An vielen Stellen aktiv

Am Ereignistag reichte die Zeit nicht für die Montage aller Zaunfelder. „Der Anfang ist aber gemacht. Unser Friedhof erstrahlt im neuen Glanz und die Borner gehen wieder gern auf ihren Waldfriedhof zum Gießen.“

Eine andere Gruppe reinigte die Denkmäler auf der Dorfstraße und einige Parktaschen wurden vom Unkraut befreit, zur Freude manch älterer Bürger. Ein sauberes und idyllisches Walddorf erwartet jetzt seine Gäste.

Spielplatz auf Vordermann gebracht

Auf dem Spielplatz wirbelten große und kleine Borner den ganzen Vormittag hin und her. Der Weg ist von Unkraut befreit worden und die Spielgeräte haben eine saubere Umgebung bekommen. Wagemutige Maler stiegen der Sitzgruppe aufs Dach und machten einen neuen Farbanstrich.

Gegen 13 Uhr war alles geschafft. Zufrieden saßen die fleißigen Helfer beisammen und genossen kühle Getränke, die der Bürgerverein bereitgestellt hatte. „Wir danken allen Helfern, die mit Engagement an allen Aktionen teilgenommen haben“, so die Initiatoren.