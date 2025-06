Im ehemaligen Sozialamt des Landkreises an der Gerikestraße in Haldensleben sollen Wohnungen für altersgerechtes Wohnen und eine Tagespflege entstehen. So geht es auf der Baustelle voran.

Haldensleben. - Noch ist das alte Sozialamt in der Gerikestraße eine große Baustelle. Es wird gehämmert und gebohrt und in den Fluren sammelt sich der Baustaub. Auch die letzten Spuren des Amtsalltags sind noch nicht endgültig verschwunden. So hängt in einem ehemaligen Wartebereich etwa noch immer ein Automat für die Wartemarken.