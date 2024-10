In Haldensleben, Hundisburg und Flechtingen werden 19 Geräte abgebaut, aus denen regionale Produkte und mehr gekauft werden konnten. Warum der Betreiber der „Flümann-Automaten“ das Geschäft aufgibt.

Aus für Flümann-Automaten in Haldensleben, Hundisburg und Flechtingen

Haldensleben/Hundisburg/Flechtingen. - „Nachfolger für Automatengeschäft oder Nachfolger für Ladenlokal gesucht“, heißt es auf einem Zettel, der schon seit einigen Wochen in den Räumen an der Hauptstraße 9 in Hundisburg hängt. „Ich hatte bis zuletzt gehofft, dass sich noch jemand meldet, der das alles übernehmen will“, sagt Max Flüchten. Er ist der Betreiber der „Flümann-Automaten“, die als „24-Stunden-Hofladen-Automaten“ aufgestellt worden sind. Dort sind regionale Produkte wie Honig, Eier, Fleisch, Nudeln oder Eierlikör zu bekommen.