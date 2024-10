Die „Villa Lilo“ in Haldensleben wurde vor sieben Jahren eröffnet und ist seitdem für gehobene Küche bekannt. In Zukunft soll die Speisekarte ganz andere Küche anpreisen, auch das Ambiente ändert sich. Doch warum?

Im Dirndl und der Lederhose decken Heike Claus und Sascha Oldenburg den Tisch in der „Lilo-Alm“ ein. Sie steht sinnbildlich für das, was künftig Standard sein soll im Restaurant der „Villa Lilo“. Unter dem Namen „Heikes gute Stube“ – benannt nach der guten Seele des Hauses, Heike Claus – eröffnet es im November neu.

Haldensleben. - Rotwein-Risotto mit Morbier, Käse und Ratatouille-Salat, Maishähnchen à l’Orange oder Hirsch Bourguignon im Crêpe-Säckchen mit Kürbis-Pfifferling-Gemüse: Solche und andere Speisen standen zuletzt auf der Speisekarte der „Villa Lilo“ in Haldensleben. Besitzer des Restaurants und Hotels ist Sascha Oldenburg, der nicht nur bereits in hochkarätigen Hotels als Koch gearbeitet hat, sondern in Haldensleben zur kleinen Berühmtheit wurde, als er an der Fernseh-Koch-Show „Game of Chefs“ (VOX) teilnahm. Im Restaurant der „Villa Lilo“ hat er bisher immer eher gehobene Küche angeboten. Doch nun ändern sich die Zeiten, wie der Haldensleber verrät.