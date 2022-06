Ausbau des Breitbandnetzes in Erxleben

Es ist die finale Phase des kommunalen Breitbandausbaus in der Gemeinde Erxleben. In der Mitgliedsgemeinde Calvörde wird der Tiefbau fertig gestellt und ab Ende März mit dem Einblasen der Glasfaser begonnen. Ziel ist es, dass die Gesamtmaßnahme 2023 abgeschlossen wird.

An der Hörsinger Straße in Erxleben verlegen die Arbeiter die Leerrohre für das kommunale Breitbandnetz.

Erxleben - An einigen Straßen und Plätzen in der Verbandsgemeinde Flechtingen finden Tiefbauarbeiten für die Erschließung des kommunalen Breitbandnetzes statt. Bei den Arbeiten an der Hörsinger Straße in Erxleben wird der Straßenverkehr per Ampelbetrieb an der Baustelle vorbeigeleitet.