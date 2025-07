Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Innenverteidiger Louis Breunig von Jahn Regensburg verpflichtet. Der 21-Jährige erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 - mit Verlängerungsoption. Erst kürzlich hatte die Eintracht mit Frederik Jäkel von RB Leipzig einen weiteren Abwehrspieler geholt. Braunschweig absolviert momentan ein Trainingslager in Tirol.

Vorfreude beim Spieler

Breunig hat bislang 27 Zweitliga-Spiele absolviert, stand beim Absteiger in der abgelaufenen Saison bis zu seiner Adduktorenverletzung in allen Spielen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. „Für mich hat sich die Chance ergeben, meinen sportlichen Weg in der 2. Liga fortzusetzen. Ich strebe nach dem Höchsten und bin bereit für diesen Schritt“, wurde Breunig in der Mitteilung der Regensburger zitiert.

Linksfuß gesucht

„Wir hatten frühzeitig den klaren Plan, unsere Innenverteidigung um einen Linksfuß zu ergänzen, um im Spielaufbau noch flexibler agieren zu können. Louis stand dabei schon lange auf unserer Liste, denn er bringt nicht nur einen starken linken Fuß mit, sondern auch das nötige Tempo und die defensive Grundaggressivität, die wir auf dieser Position brauchen“, erklärte Benjamin Kessel, Sport-Geschäftsführer der Eintracht.