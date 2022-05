Bauen, Breitband und Corona stehen 2022 im Landkreis Börde im Mittelpunkt

Haldensleben - Martin Stichnoth, Landrat des Landkreises Börde, ist stolz. Viel haben er, seine Kreisverwaltung und der Kreistag im vergangenen Jahr in die Wege leiten können. So sei die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises vorangeschritten. „Die Ansiedlung von HelloFresh in Barleben ist ein großer Wurf für den Landkreis, auch die von Horiba, ebenfalls in Barleben. Damit wurden Arbeitsplätze geschaffen“, sagt Stichnoth. Der Landkreis habe Gemeinden darin unterstützt, weitere attraktive Baugebiete auszuweisen, habe außerdem mehrere Orte an das Glasfasernetz angeschlossen.