Verkehr im Landkreis Börde Baulärm ohne Bagger: Was ist da los im Drömling?

Seit Monaten ruht die Baustelle an der Möller-Brücke in Kämkerhorst – doch wer genau hinhört, vernimmt Baulärm. Was steckt dahinter? Unerwartete Entdeckungen verzögern das Millionenprojekt.