Arendsee ist eine von sieben Städten in Sachsen-Anhalt, die beim Beseitigen von Tourismushürden besonders erfolgreich sind. So existiert ein besonderes Angebot, weitere sind geplant.

Auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit: Arendsee will mehr für Menschen mit Handicaps tun

IIn diesem Bereich ist die Seepromenade besonders breit und damit als barrierefreier Abschnitt geeignet.

Arendsee. - 1.200 Meter – so lang ist der Teil der Promenade, die für einen barrierefreien Spaziergang an der Blauen Perle beworben wird. Dabei handelt es sich um einen Punkt auf dem steinigen Weg zu einer barrierefreien Urlauberregion.