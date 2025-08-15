Ohne Stolperfallen durch den Luftkurort Auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit: Arendsee will mehr für Menschen mit Handicaps tun
Arendsee ist eine von sieben Städten in Sachsen-Anhalt, die beim Beseitigen von Tourismushürden besonders erfolgreich sind. So existiert ein besonderes Angebot, weitere sind geplant.
15.08.2025, 08:30
Arendsee. - 1.200 Meter – so lang ist der Teil der Promenade, die für einen barrierefreien Spaziergang an der Blauen Perle beworben wird. Dabei handelt es sich um einen Punkt auf dem steinigen Weg zu einer barrierefreien Urlauberregion.