Der erste Straßenbauabschnitt am Waldring auf dem Süplinger Berg ist fertiggestellt. Doch die Baustelle zieht nun weiter.

Baustelle am Süplinger Berg wandert weiter

Straßenbau in Haldensleben

Nach der Sperrung ist vor der Sperrung am Haldensleber Waldring.

Haldensleben - Die Bauarbeiten am Waldring gehen in die nächste Runde. Die Baustelle wandert nun weiter den Süplinger Berg hinauf.

Nachdem der erste Abschnitt der Straßensanierung zwischen Süplinger Straße und Amselweg fertig gestellt wurde, ist dem 24. März das Stück zwischen Amselweg und Am Probsthorn an der Reihe. Auch hier wird der Verkehr wieder durch eine Ampel geregelt und halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Bushaltestelle Süplinger Berg, die sich in dem Abschnitt befindet, wird für die Zeit der Sanierungsarbeiten nicht bedient. Laut der Stadt soll eine Ersatzhaltestelle eingerichtet werden. Bei den Arbeiten, werden die Nebenanlagen des Waldringes ausgebaut und ein kombinierter Rad- und Gehweg angelegt.