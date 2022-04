Bebertaler erfreuen sich an ihrer sanierten Orgel

Nach ihrer Sanierung kann die Böttcher-Orgel in der Bebertaler Godebertkirche wieder wohlklingend bespielt werden. Darum wollen die Bebertaler mit den „Orgelklängen“ ein regelmäßiges Veranstaltungsformat anbieten, das wie zum Auftakt Orgelfreunde anlockt.

Kantor Thomas Beißert aus Hillersleben brachte die Orgel in St. Godeberg zum Auftakt der monatlichen Bebertaler Orgelkonzerte zum Klingen.

Bebertal - Was macht man, wenn ein neues Veranstaltungsformat gebührend eingeführt werden soll? Na klar, man bietet seinen – in diesem Fall musikalischen – Inhalt gleich im Doppelpack an.