Gesundheit Beratungsstelle in Haldensleben: So kommen linkshändige Kinder besser in der Schule klar

Linkshändigkeit ist nach Erkenntnis der Wissenschaft weder ein Makel noch der Beweis für mangelnde Intelligenz. Linkshänder sind nicht ungeschickter als Rechtshändige. Etwa zehn Prozent der Menschen in Deutschland sind Linkshänder. Zu ihnen zählt der fünfjährige Anton. Was Eltern über die Entwicklung von Linkshänder-Kindern wissen sollten, erklären Mitarbeiterinnen der Paritätischen Sozialwerke in Haldensleben.