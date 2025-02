An den Berufsbildenden Schulen in Haldensleben informieren sich die Schüler und Erstwähler über Parteien, den Bundestag und Fake News.

Haldensleben. - Mit der Frage, für welche Parteien die Kreuze auf dem Stimmzettel gesetzt werden können, beschäftigen sich die Schüler an den Berufsbildenden Schulen in Althaldensleben während eines Projekttags. Der Stickerbogen ist in den Händen und der Blick auf die Thesen an den Tafeln gerichtet: