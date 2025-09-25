weather regenschauer
  4. Die Stadt durch Kinderaugen entdecken: Besondere Stadtführung: Kinder auf Entdeckertour durch Haldensleben

Bei einer besonderen Stadtführung erkunden Grundschüler aus dem niedersächsischen Meine die Stadt Haldensleben und ihre Geschichte. Dabei entdecken sie Spuren der Gebrüder Grimm und einen mittelalterlichen Kerker.

Von Till Frieling 25.09.2025, 09:00
Was am reitenden Roland so besonders ist, erklärte Janina Otto den Viertklässlern vor dem Rathaus. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Was ist so besonders am Haldensleber Roland? Und warum heißt die Lange Straße mal Kuh- und Schweine Straße? Das und noch viel mehr Wissenswertes über die Kreisstadt lernten Grundschüler aus dem niedersächsischen Meine bei einer ganz besonderen Stadtführung.