Frisch renoviert und mit erweitertem Angebot: Das Bistro „Gleis 3“ im Wobau-Bahnhofscenter empfängt ab sofort wieder Gäste und bietet jetzt auch Kaffee und Kuchen an.

Bernd Schauder (v.l.), Oliver Karte, Christian Schreiber und Detlef Koch schneiden die Torte zur Wiederöffnung des Bistros „Gleis 3“ an.

Haldensleben. - Neue Möbel, ein aufgefrischtes Ambiente und ein erweitertes gastronomisches Angebot erwarten die Haldensleber seit Anfang dieser Woche im Bistro „Gleis 3“ am Bahnhof. Wegen Renovierungsarbeiten waren das Bistro und das Wobau-Bahnhofscenter zwei Wochen lang geschlossen. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Türen am Montag wieder geöffnet werden.