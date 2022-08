Zwei Großbrände in vier Stunden: Behnsdorfer befürchten Feuerteufel

Zwei Brände in einer Nacht in Behnsdorf. Die Anwohner der kleinen Gemeinde sorgen sich: War das Brandstiftung?

Behnsdorf - „Es war schwer für uns. Das zerrt an den Nerven", so Jürgen Helmke, Einsatzleiter der Feuerwehr Behnsdorf. Zum ersten Mal heulten in der Nacht zum Sonntag (14.08.2022) gegen 01:30 Uhr die Sirenen in der Verbandsgemeinde Flechtingen (Landkreis Börde). Mitten im Ortsteil Behnsdorf stand eine Fachwerkscheune im Vollbrand.