Mieter in Wolmirstedt frieren Kalte Wohnungen im Zehngeschosser
Eiskalter Winter und lauwarme Heizungen - das müssen Mieter im Zehngeschosser in der Samsweger Straße schon seit der Vorweihnachtszeit ertragen.
Aktualisiert: 11.02.2026, 12:42
Wolmirstedt. - Bärbel Schenk wohnt gern in ihrer Wohnung im Zehngeschosser in der Samsweger Straße. Doch seit einigen Wochen plagt sie eine große Sorge: Die Wohnung wird nicht richtig warm. Das bestätigen auch andere Mieter. Wie will die Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft (WWG) das Problem beheben?