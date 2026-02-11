Eiskalter Winter und lauwarme Heizungen - das müssen Mieter im Zehngeschosser in der Samsweger Straße schon seit der Vorweihnachtszeit ertragen.

Harald Schneider und Bärbel Schenk gehören zu den vielen Mietern, die seit der Vorweihnachtszeit in ihren Wohnungen frieren.

Wolmirstedt. - Bärbel Schenk wohnt gern in ihrer Wohnung im Zehngeschosser in der Samsweger Straße. Doch seit einigen Wochen plagt sie eine große Sorge: Die Wohnung wird nicht richtig warm. Das bestätigen auch andere Mieter. Wie will die Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft (WWG) das Problem beheben?