Mehr ist von einem Mülleimer am Alten Friedhof nicht übrig geblieben. Er wurde am vergangenen Montag, 16. Dezember, gegen 3.15 Uhr regelrecht in die Luft gesprengt.

Haldensleben - Einige fiebern auf diese eine Nacht im Jahr hin, in der sie völlig legal ihr Feuerwerk in den Himmel steigen lassen und nach Herzenslust herumböllern können. Andere wiederum lassen es mittlerweile jeden Abend in Haldensleben krachen. Was eigentlich nur am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt ist, passiert inzwischen so gut wie täglich in der Haldensleber Innenstadt, vorrangig im Bereich des Alten Friedhofs.