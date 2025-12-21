Die Volksstimme interessiert Ihre Meinung: Sollte das Abbrennen von privaten Feuerwerken zu Silvester im Landkreis untersagt werden?

Wie stehen Sie zu einem Böllerverbot in der Börde?

Haldensleben/ Wanzleben/ Oscherleben/ Wolmirstedt - Die Silvesternacht steht vor der Tür und damit auch die alljährliche Frage: Sollte Feuerwerk in privaten Händen lieber verboten werden oder gehört das Zünden von Raketen und Böllern einfach zum Jahreswechsel dazu?

Zuletzt hatten mehr als zwei Millionen Menschen in einer Petition ein bundesweites Böllerverbot gefordert, die durch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Anfang Dezember an die Mitglieder der Innenministerkonferenz übergeben wurde. Aus der Politik in Sachsen-Anhalt kamen auf die Forderung gemischte Reaktionen.

So befürwortet die Landtagsfraktion der Linken etwa ein Böllerverbot. Der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben fordert mehr Möglichkeiten für Gemeinden und Kommunen, das Abbrennen von Feuerwerk zu untersagen. Die Fraktionen von FDP, CDU und AfD lehnen ein Böllerverbot dagegen klar ab.

Wir würden gern Ihre Meinung dazu wissen. Finden Sie, dass Böllern in der Börde verboten werden sollte? Schreiben Sie uns gern Ihre Sicht auf die Dinge - entweder über Facebook oder per E-Mail an redaktion.haldensleben@volksstimme.de